شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز الفهد: غياب اشتراط الرخصة المهنية في توطين وظائف التعليم يؤثر على جودته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عبدالعزيز الفهد، رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي، أن هناك تحديات أمام مبادرة توطين وظائف التعليم الأهلي في السعودية

وقال "الفهد": "كنا نريد تأجيل المبادرة لأن المعطيات تغيب في ظل العودة المؤكدة وغير المؤكدة ولكن تجاوزنا هذه الاشكالات والقطاع صاره نصفه معلق والآخر يعمل نتمنى من الجهات حاليًا عند تطبيق القرار ألا يؤخد الاجراءات الشديدة وأن يوضع رهنًا للعين".

وأوضح أن غياب اشتراط "الرخصة المهنية" في توطين وظائف التعليم الأهلي يؤثر على جودة التعليم، مضيفًا: "لماذا غابت المعايير المهنية فقط للمعلم وللتعليم بينما في المحاماة والمحاسبين وكل الجهات تصر على وجود المعايير المهنية للموظفين إلا قطاع التعليم"، وفقًا لـ "العربية السعودية".

وتابع: "اليوم في المباردة في التوظيف يغيب اشتراط حصول على اختبار قياس والرخصة المهنية للمعلم المفروض تعيين ثم تأهل ويجب أن لا تأخذ إلا من هو مطبق للمعايير والقطاع يتمنى وجود هذه الشريحة والدليل على ذلك أن أقسام البنات بادرنا في توطين وصل إلى 100% في أغلب المدراس".