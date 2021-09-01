شكرا لمتابعة خبر عن بدء مرحلة التشغيل التمهيدي لمشروع حافلات الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بدأت اليوم مرحلة التشغيل التمهيدي لمشروع حافلات الرياض، وذلك استعدادًا لاستقبال الركاب بشكل كامل بعد الانتهاء من كافة الاختبارات.

وستخضع شبكة حافلات الرياض ضمن هذه الخطة لبرنامج لاختبار صارم لضمان استيفاء جميع المعدات والأجهزة وأنظمة التشغيل لأعلى المعايير العالمية للسلامة والكفاءة والجودة والراحة لتقديم تجربة متميزة لسكان مدينة الرياض وزوارها.

وينطوي برنامج الاختبارات المكثفة للشبكة على فحص جميع أوجه عمليات الحافلات، والتأكد من دقة المواعيد، ومهارات قائدي الحافلات، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، ومراعاة أنماط حركة المرور، إلى جانب اختبار أكثر من 3,000 محطة ونقطة توقف منتشرة على امتداد مسارات الشبكة التي تبلغ 80 مساراً.

ومن المقرر أن يتم الإعلان لاحقا عن موعد استقبال الركاب وأسعار التذاكر وتفعيل قنوات شرائها بما في ذلك التطبيقات الإلكترونية.

الوسم