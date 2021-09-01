شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. محطة تقنية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أنهت جامعة الملك سعود في الرياض محطة تقنية تجريبية لتخزين الطاقة الشمسية، وذلك بالاستعانة بمرايا عاكسة تتابع حركة الشمس، وتركيز إشاعتها على قمة برج لتسخين الرمال لدرجة تصل لألف درجة مئوية.

وقال المشرف على الفريق البحثي لهذه المحطة، هاني الأنصاري، إن هذه التقنية واعدة وجديدة، مضيفا أنه يمكن الاستفادة منها في تبوك والمدينة المنورة التي تحظى بأنواع متنوعة من الرمال، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "العربية".

وأضاف أن هذه الرمال لديها القدرة على تخزين الطاقة والوصول لدرجة حرارة عالية تصل إلى ألف درجة مئوية، ومنها يتم توليد طاقة كهربائية.

وأشار إلى أن قدرة هذه المحطة 100 كيلو وات، متطلعا إلى أن تسفر جهودهم للوصول إلى 27 ميجا وات، مضيفا أن رؤية المملكة 2030 تستهدف إنتاج العديد من هذه المحطات.