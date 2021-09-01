مكافحة المخدرات بالسعودية.. تقنيات عالمية لكشف التهريب وضربات قاصمة للمروجين

الرياض - محمد عبدالله - ضربات قاصمة تتوالى من رجال مكافحة المخدرات ورجال حرس الحدود وأبطال وزارة الداخلية في مختلف مناطق المملكة لضبط مروجي السموم والضرب من حديد على أيديهم، ضمن جهود جميع الجهات للحفاظ على النشء ضد مروجي المخدرات.

آخر تلك الضربات كان أمس، بتمكن قوات حرس الحدود من إحباط محاولات تهريب (29) طنًّا من القات و(490) كلغم من الحشيش المخدر وأكثر من (1.5) مليون قرص إمفيتامين عبر حدود المملكة.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني إنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب (29) طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكّنت الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط محاولات تهريب (1,526,952) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، منها (723,210) بمنطقة جازان، و(232,742) بمنطقة تبوك، و(571,000) بالمنطقة الشرقية، وقد تم بفضل الله القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (27) متهمًا، (12) مواطنا، و(15) من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم (8) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية المصرية، و(3) من الجنسية الإثيوبية.

وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.

ضبط مهربي القات

وفي أول أغسطس الماضي ألقت شرطة منطقة جازان، القبض على مهرب لمادة القات المخدرة، وآخرين تورطوا في سلب بعض حمولة المركبة، التي تناثرت نتيجة تعرض السيارة لحادث انقلاب.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية وهي تتابع جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد الطرق بمحافظة بيش، تعرضت المركبة لحادث انقلاب وقام عدد من الأشخاص في موقع الحادث بجمع عدد من حزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.

وأضاف حكمي أنَّه قد تمَّ القبض على سائق المركبة – مقيم من الجنسية اليمنية – وضبط المركبة والمواد المخدرة، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، وجرى إيقاف جميع الأطراف واستكمال تحويل القضية للجهات المختصة.

مداهمة استراحة بجدة

وفي منتصف يوليو الماضي أيضا داهم رجال مكافحة المخدرات، استراحة في جدة، نتج عنها إلقاء القبض على 3 مواطنين؛ لترويجهم الحشيش وبعض المخدرة.

وعبر فيديو بثته عبر «سناب شات»، أكدت وزارة الداخلية أن مكافحة المخدرات تضرب مروجي المخدرات بيد من حديد، قائلة: تمكنت المديرية العامة للمخدرات بمحافظة جدة ـ بعد رصد ومتابعةـ من القبض على 3 مواطنين في العقدين الثالث والرابع امتهنوا ترويج المواد المخدرة.

وأفادت الداخلية بأنه تم ضبط كمية من الميثافيتامين(الشبو)، إضافة إلى 9 كجم من الحشيش، وكذلك سلاح ناري رشاش، و9 ذخائر حية، و2 سلاح أبيض، مع الموقوفين.

وأكدت الداخلية أنه ستتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

عصابة تروج المخدرات بالرياض

وفي يوليو الماضي أيضًا أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الجمعة، القبض على مواطنين، في الرياض يروجان مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يروجان مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث.

وأكد متحدث مكافحة المخدرات، أنه ضُبط بحوزتهما أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، مشيرًا إلى أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى النيابة العامة.

وفي عسير أيضا وفي شهر يونيو أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على (4) مخالفين روجوا كمية من الحشيش المخدر وأقراص إمفيتامين في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن القبض على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، لترويجهم كمية من الحشيش المخدر، وعثر بحوزتهم على (600) قرص إمفيتامين مخدر ومسكر.

وأكد الرائد النجيدي، أنهم أوقفوا المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيلوا إلى فرع النيابة العامة.

تقنيات عالمية لكشف محاولات التهريب

من جهته أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أن مكافحة المخدرات تملك الإمكانيات والتقنيات اللازمة لكشف محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة.

وقال النجيدي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية» إن وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وكذلك منسوبو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لديهم الأمكانات القوية والتقنيات الحديثة في كشف أساليب الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، بالإضافة إلى وجود تنسيق عال وبناء مع الأجهزة النظيرة بالدول الشقيقة والصديقة في تبادل المعلومات حول تلك الشبكات التي تقوم بتهريب المواد المخدرة.

وحول الكمية الكبيرة من المخدرات التي ضبطت اليوم عبر ميناء جدة الأسلامي قادمة من ميناء بيروت وهل خرجت دون رقابة حكومية وخاصة بعد واقعة «مخدرات الرمان»، كشف النجيدي عن أن هذه الشحنة المضبوطة مهربة داخل ألواح حديدية قادمة من لبنان، وأن القضية تخضع الآن للتحقيقات.

حرب المخدرات على المملكة مكشوفة

من جهته تطرق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لجهود رجال الأمن في الضرب بيد من حديد ضد مروجي السموم.

وأشاد السديس بجهود رجال الأمن البواسل في التصدي لحرب المخدرات المكشوفة والوقوف في وجه مروجيها بالمرصاد.

وقال السديس، إن جهود رجال الأمن في التصدي لهذه الآفة، ومحاربتهم لتجار الدمار والخراب، الذين يعبثون بصحة الإنسان وعمارة الأرض وصلاح المجتمعات.

وأضاف أن مروجيها لا يسعون إلا للخراب والدمار واستهداف شبابنا وتدمير حياتهم بهذه الآفة ومحاولة زعزعة الأمن وإثارة الفتنة وهدم الأسر الآمنة.

وختم الرئيس بدعاء الله -عز وجل- أن يحمي الشباب والشابات ويجنبهم هذا البلاء ويعين أبطال مكافحة المخدرات، ورجال الأمن، والجمارك، في محاربتهم لهذا البلاء، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويحفظ لهذا الوطن الغالي قيادته الرشيدة.

النيابة تشدد العقوبة ضد مروجي السموم

أما عن تشديد العقوبات ضد مروجي السموم، فبينت النيابة العامة أن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية آفة، قد تفضي إلى جرائم مُروِّعة، ولا يحول مجرد التعاطي لهذه الآفة دون قيام المسؤولية الجزائية تجاه المتعاطي، بل يقترن السلوك المُجرم الناشئ عنها بجريمة تعاطي، ويُعد ذلك ظرفاُ مشدداً للعقوبة.

وأضافت النيابة، عبر تويتر، أن الأفعال التالية تعد أفعالًا جرمية، وهي: تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، فضلًا عن جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقا للشروط والإجراءات المقررة فيه.

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