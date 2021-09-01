للمتقاعدين.. شروط الحصول على تمويل الترميم من بنك التنمية الاجتماعية

الرياض - محمد عبدالله - حدّد بنك التنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للحصول على قرض ترميم المنزل للمتقاعدي الحكومة والقطاع الخاص، بحدّ أقصى ستين ألف ريال، لترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة، وثلاثين ألفًا لترميم المنازل الشعبية، بينما حدد قيمة تمويل ترميم المنازل الشعبية بـ18 ألف ريال.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط تمويل الترميم العامة تتمثل في ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة، وألا يزيد الدخل الشهري على 12,500 ريال.

الشروط العامة لتمويل الترميم

ويشترط وجود صك بملكية المنزل لطالب التمويل، وأن يكون الحد الأدنى لعمر المنزل هو 5 سنوات، وأن يكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة على الأقل أما إذا كان انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية سنتان على الأقل، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

وفي حال سبق تقديم طلب تمويل لذات العقار فيشترط مضي مدة لا تقل عن ثمان سنوات من تاريخ صرف التمويل السابق، وألا تزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه على ألف متر، وتكون قيمة التمويل المخصص لترميم المنازل المبنية من الطين ثمانية عشر ألف ريال، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

ومن ضمن شروط الحصول على تمويل الترميم، يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية ثلاثين ألف ريال، ويكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة ستون ألف ريال، وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط متقاعدي الحكومة

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شروط تمويل الترميم لمتقاعدي الحكومي كالآتي:

1-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

2-صورة هوية العميل.

3-صورة سجل الأسرة.

4-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

5-نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين (106)

6-أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

7-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

8-تصريح بياناتي لأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24/الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

شروط متقاعدي التأمينات

فيما أكد بنك التنمية الاجتماعية أن شروط تمويل الترميم لمتقاعدي التأمينات تتضمن مايلي:

1-نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

2-صورة هوية العميل.

3-تعريف بالراتب التقاعدي من موقع المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية.

4-صورة صك المنزل من الجهتين.

5-صورة رخصة الترميم من البلدية سارية المفعول.

6-صورة هوية الكفيل.

7-أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونياً والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملاً جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يوماً.

8-أصل تعريف بالراتب مفصل للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا.

9-أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

10-تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

11-تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

12-أصل بيان بتكاليف الترميم.

13-أصل شهادة العمر الافتراضي من البلدية.

14-أصل موافقة الصندوق العقاري على منح التمويل في حال وجود رهن على المنزل.

15-صورة من عقد التملك في حال تملك المنزل عن طريق بنك تجاري أو شركة.

16-صورة من صك حصر الإرث في حال وجود ورثة أو شركاء.

17-أصل نموذج تنازل وتوكيل في حال وجود ورثة أو شركاء موقع عليه جميع الورثة أو الشركاء مصدق من العمدة والشرطة.

18-صور من هويات جميع الورثة أو الشركاء.

19-صور من هويات الشهود الموقعين على نموذج التنازل والتوكيل.

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