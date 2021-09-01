«العدل»: 4 أهداف لنظام التكاليف القضائية

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت وزارة العدل، الأربعاء، الأهداف الرئيسية لنظام التكاليف القضائية

وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحى نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" أن أهداف نظام التكاليف القضائية تتمثل في:

- الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية

- تعزيز الكفاءة القضائية

- تحقيق العدالة الناجزة

- المساهمة بالوفاء بالحقوق قبل الوصول للقضاء.

وأشارت الوزارة إلى أن النظام راعى الحفاظ على مبدأ إمكانية الوصول للقضاء وذلك بأن مكّن المدعي من إقامة دعواه دون أن يعلق دفع التكاليف على تقييد الدعوى أو الدفع فيها ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية

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