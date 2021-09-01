بالفيديو والصور.. تخريج الدفعة الأولى من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة

الرياض - محمد عبدالله - رعى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي اليوم، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز.

بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي كلمةً، أكد فيها أن المركز يهدف إلى تقديم خدمات تدريبية مميزه للمعينات بوزارة الدفاع بكفاءة واحترافية في المجالات الوظيفية التي تحتاجها الوزارة.

وأضاف أن للمركز رسالة مهمة وهي توفير برامج و مناهج تدريبية متميزة وبيئة تعليمية مثالية وفقاً لمقاييس عالمية للجودة تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف الوزارة مستقبلاً.

وبعد ذلك ألقى الرئيس رقباء سليمان بن مسعود المالكي قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة المكلف كلمة بهذه المناسبة.

فيما تقدم مساعد قائد مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة الرئيس رقباء هادي بن مطر العنزي ليلقي على الخريجات القسم لتأديته، بعدها أعلنت النتائج وأسماء المتفوقين والفائزين بالجوائز، وفي ختام الحفل، دون رئيس هيئة الأركان العامة كلمةً في السجل التذكاري للمركز، عبر فيها شكره للزملاء القائمين على المركز والزميلات العاملات بالمركز على ما يقدمونه من أعمال متميزة دعماً لمهمة المركز.

يذكر أن الدورة بدأت في 18 من شوال1442هـ بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة واستمرت لمدة 14 أسبوعًا.

حضر الحفل مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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