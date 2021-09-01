طيران ناس يتسلم الطائرة الثانية من طراز A320neo بهوية عام الخط العربي

الرياض - محمد عبدالله - أكد طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، استمراره بدعم مبادرة وزارة الثقافة «عام الخط العربي»، التي أطلقتها مطلع العام الجاري، عبر تطبيق الهوية البصرية الخاصة بالمبادرة على الطائرة الثانية من طراز إيرباص A320neo بهوية عام الخط العربي.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المهنا: نؤكد التزامنا في أن نكون رواد قطاع النقل الجوي الاقتصادي الرائد في المنطقة، معبرًا عن فخره بتجديد التزام الشركة بمبادرة عالم الخط العربي التي تهدف إلى إبراز فن الخط العربي بوصفه فنًا متميزًا يجسد ثراء اللغة العربية وجمالياتها.

وأشار إلى أن الشركة تجدد التزامها بتطبيق المبادرة على طائرتها الأحدث، مؤكدًا أن الهدف من خلال وضع شعار عالم الخط العربي إلى تعزيز الوعي لدى ضيوف الشركة بجمالية وأهمية الخط العربي وترسيخ الاعتزاز بهويتنا العربية.

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