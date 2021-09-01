وزارة التجارة: 3 خطوات لتحديث السجل التجاري

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة التجارة نحو 3 خطوات لإضافة النشاط التجاري وتحديثه إلكترونيا سواء للمؤسسات أو الشركات، مشيرة إلى كيفية إصدار وإلغاء السجل التجاري.

وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تحديث السجل التجاري للمؤسسات من خلال اختيار السجل المراد تعديله من قائمة «سجلاتي التجارية»، ثم اختيار «تعديل» من قائمة «الخيارات» ثم إضافة بيانات التجارة الإلكترونية.

فيما أكدت الوزارة أن تحديث السجل التجاري للشركات يكون من خلال اختيار «السجل المراد تعديله»، ومن قائمة اتخاذ القرار ثم باختيار تعديل السجل الرئيسي، وتحديد الأنشطة من قائمة الخدمات المراد تعديلها، ثم إضافة بيانات التجارة الإلكترونية.

إصدار السجل التجاري

في السياق ذاته، أوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن إصدار السجل التجاري يتطلب الدخول على الموقع الرسمي ثم اختيار الخدمة واختيار الاسم التجاري، ثم إدخال المعلومات التجارية وتأكيدها.

ثم دفع فاتورة موحدة تشمل رسوم إصدار السجل التجاري، وعضوية الغرفة التجارية من خلال نظام سداد، ومن ثم إصدار السجل التجاري ورقم العضوية في الغرفة التجارية إلكترونيا.

وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة إصدار السجل التجاري ٢٠٠ ريال للرئيسي (للسنة الواحدة) تضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

وأوضحت التجارة، أن تكلفة إصدار السجل التجاري ١٠٠ ريال للفرعي (للسنة الواحدة) تُضاف عليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل سنة.

شطب السجل التجاري

بينما أكدت الوزارة أن من شروط شطب السجل التجاري ألا تكون هناك عمالةٌ على السجل التجاري، وألا يكون السجل رئيسيًّا ولديه فروع، وألا يكون مرتبطًا بترخيص، وعدم وجود التزامٍ من الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما يمكن تقديم طلب الشطب للسجل التجاري عبر الرابط التالي للخدمة، وفقًا لوزارة التجارة.

ويمكن شطب السجل التجاري من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد ثم الدخول إلى الحساب «اسم المستخدم وكلمة المرور»، والضغط على أيقونة سجلاتي التجارية، والضغط على زر (اختيارات) الموجود أمام السجل التجاري، واختيار السجل التجاري المرغوب شطبه.

ومن ثم الضغط على «شطب»، واختيار سبب شطب السجل التجاري، ثم تظهر نافذة ملخص تأكيد البيانات المدخلة على الخدمة قبل إرسال الطلب، وبعد قبول الطلب تتم طباعة شهادة الشطب عن طريق خيار «طباعة».

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