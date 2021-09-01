تنويه من «الأمن العام» بشأن الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود

الرياض - محمد عبدالله - حث الأمن العام الجميع على دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود.

وقال الأمن العام، عبر تويتر، إنَّ المواطن والمقيم يقع على عاتقهما دور كبير في دعم جهود الأجهزة الأمنية المختصة في الحد من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم.

وجدد الآمن العام التذكير بآلية الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال برقم 999 لجميع مناطق المملكة، والاتصال برقم 911 لمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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