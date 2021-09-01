نظام مكافحة المخدرات في السعودية.. 74 مادة تحاصر السموم

الرياض - محمد عبدالله - فرضت المملكة العربية السعودية، ضمن جهود مكافحة المخدرات، عقوبات نظامية صارمة تشمل جرائم: «الجلب، والتصدير، والتهريب والانتاج، والصنع، والاستخلاص والحيازة».

واستوفي «نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، مواد نظامية حاسمة الدلالة والمعنى، بما يضمن عدم وجود أي ثغرات لإفلات المجرمين من العقاب، بعد أن شمل النظام تجريم «الوساطة بين أطراف التعامل بالمواد المخدرة، والمتحصلات الناتجة عن الجريمة».

صلاحيات المراقبة

ووفر النظام للجهات المختصة، آلية قانونية وصلاحيات المراقبة، حال وقوع الجريمة داخل المملكة، أو على متن سفينة ترفع علم المملكة أو على ظهر سفينة أجنبية تمر بالبحر الإقليمي للمملكة، أو حال طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي مساعدة السلطات المحلية لاتخاذ التدابير اللازمة، أو إذا وقعت الجريمة على متن طائرة ترفع علم المملكة».

ووفق النظام، فللسلطات المختصة في المملكة اتخاذ الإجراءات وملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك الجرمي والمساهمة الأصلية أو التبعية أو عن طريق المساعدة بالتدخل أو التحريض أو الإعداد أو الشروع في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام خارج أراضي المملكة، إذا كان قصد المتهمين تمهيد أو تسهيل ارتكاب جريمة من هذه الجرائم داخل المملكة.

عقاب رادع

كما يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية او تلقاها من مهرب أو جلبها أو استوردها أو روجها للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى

ويجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.

سجن وجلد

كما نص النظام على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال - كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

أماكن التعاطي

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.

لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

ونص النظام على أن: يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

اقرأ أيضا

السديس: حرب المخدرات على المملكة مكشوفة ورجال أمننا لمروجيها بالمرصاد

متحدث حرس الحدود يكشف تفاصيل إحباط تهريب 29 طن قات و1.5 مليون قرص إمفيتامين