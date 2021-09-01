الإطاحة بمواطنين اثنين في مكة سرقا 11 مركبة وارتكبا حوادث سلب لمقيمين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأربعاء، القبض على مواطنين اثنين، سرقا 11 مركبة، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة 11 مركبة مسروقة، والقبض على الجناة، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين.

وأكد متحدث شرطة مكة، إيقافهما واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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