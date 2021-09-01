«توكلنا» يتيح أولوية حجز مواعيد لقاح كورونا للطلاب ومنسوبي التعليم

الرياض - محمد عبدالله - أتاح تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وقال حساب توكلنا على تويتر، إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:

- من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا

- اختر (أولوية حجز موعد) للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك.

- ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد

- سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقا لموقعك الحالي.

وأشار التطبيق لأهمية تحديث النسخة الموجودة على الهاتف.

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