«توكلنا» يتيح أولوية حجز مواعيد لقاح كورونا للطلاب ومنسوبي التعليم

الرياض - محمد عبدالله - أتاح تطبيق توكلنا، اليوم الأربعاء، أولوية حجز مواعيد اللقاح للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.
وقال حساب توكلنا على تويتر، إن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد كالتالي:
- من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا
- اختر (أولوية حجز موعد) للبحث عن أقرب موعد أو اختر المركز المناسب لك.
- ستظهر لك رسالة نافذة منبثقة للتأكيد
- سيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقا لموقعك الحالي.
وأشار التطبيق لأهمية تحديث النسخة الموجودة على الهاتف.
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