المرور السعودي: 4 خطوات للاعتراض على المخالفات المرورية

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور نحو 4 خطوات للاعتراض على المخالفات المرورية، مشيرة إلى طريقة الاستعلام عن المخالفات.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أن طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية تتمثل في الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للحساب الرسمي للمرور السعودي، فإنه يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وأكد المرور السعودي أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

وأضاف المرور السعودي: اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية

في السياق ذاته أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية والتي تمكن الأشخاص من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة عليهم أو على أحد أفراد الأسرة.

وأكدت منصة أبشر على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية من خلال الدخول لحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي» ثم اضغط على استعلامات ثم اختر «المرور» ثم «الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية».

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