ويستمر إغلاق شارع الذهب بجدة التاريخية لأعمال التطوير، حيث وجهت الأمانة وإدارة المرور الحركة المرورية بالمنطقة باستخدام الطرق البديلة إلى يوم الأربعاء 5/4/1443.
عمل مشترك
وصنفت منطقة البلد كواحدة من أهم المناطق التاريخية العالمية من قِبل منظمة اليونسكو عام 2014، وتقع المنطقة في قلب جدة وتضم أكثر من 650 مبنى تاريخيًا يعود تاريخها لمئات السنين.
ويعد مشروع تطوير ساحة الذهب أحد مشاريع تطوير جدة التاريخية التي تعمل على إستراتيجية العمل المشترك بين الهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة الشؤون القروية والبلدية، ممثلة في أمانة محافظة جدة للمحافظة على التراث العمراني في المنطقة التاريخية.
قصص موثقة
وبدأ برنامج تطوير جدة التاريخية في توثيق قصص تاريخية لـ 25 مطعمًا تراثيًا تتفاوت أعمارها بين 50 و 170 سنة، حيث وضع البرنامج خطةً لتحسين واجهات المطاعم وتعزيز قدراتها الاستيعابية، مع الحفاظ على الصورة الذهنية التاريخية المعروفة عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر تطوير ساحة الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.