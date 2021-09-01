وجهت الهيئة العامة للموانئ تعميمًا لمدراء عموم الموانئ والوكلاء البحريين بشأن اعتماد نماذج أعمال الإصلاحات على السفن، حيث أقرت تعليمات عدة للسلامة التي يجب اتخاذها من قبل مقدم الطلب، والشروط التي يجب اتخاذها من قبله.

تعليمات السلامة

- يجب على مراقب العمل أن يكون على دراية تامة ومعرفة باستخدام معدات مكافحة الحرائق.

- تأمين التجهيزات الثابتة حول الموقع والمواد التي قد تتعرض للاشتعال بوسائل حماية آمنة.

- إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن موقع اللحام ما لا يقل عن 12 مترًا.

- توفير طفايات الحريق المناسبة قبل بدء اللحام (تحدد من قبل ضابط السلامة بالميناء).

- يجب إجراء أعمال اللحام على منصات مخصصة لذلك بعيدًا عن البضائع.

- توفير التهوية الكافية أثناء اللحام في الأماكن المغلقة.

- يتم إلغاء التصريح وفرض الغرامة إذا لم يتم الالتزام بجميع متطلبات السلامة.

شروط مقدم الطلب

- تصريح قبل البدء في أعمال الصيانة.

- التأكد من عزل الطاقة لضمان عدم تشغيلها قبل أعمال الصيانة.

- توفير قطع الغيار المناسبة للصيانة.

- تأمين التجهيزات الثابتة حول الموقع والمواد التي قد تتعرض للاشتعال.

- توفير التهوية الكافية أثناء العمل في الأماكن المغلقة.

- التأكد من سرعة الرياح إذا كان موقع صيانة مكشوفا لتفادي الأضرار.

- إلغاء التصريح وفرض مخالفة في حال عدم الالتزام بمتطلبات السلامة أو استخدام التصريح في موقع آخر.