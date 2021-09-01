6 آلاف دراجة مخالفة في المناطق

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة 6085 آلية مخالفة، خلال أغسطس الماضي، وذلك في سياق الحملة الميدانية التي أطلقتها الإدارة، لضبط الدراجات الآلية المخالفة. تنص المادة الرابعة من نظام المرور على أنه يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها، ولا يجوز سير المركبة دونهما. مخالفات الدراجات قيادة الدراجة دون رخصة سير عدم ارتداء قائدي الدراجات ومرافقيهم خوذة الرأس استعانة سائقي الدراجات الآلية والعادية بغيرها من المركبات في جر دراجاتهم عدم تجهيز الدراجة العادية بالأنوار النظامية سير الدراجات جنبا إلى جنب في غير حالات التجاوز عدم التزام الدراجات بأقصى يمين الطريق المَعبد نقل بضائع يزيد وزنها على 25 كيلو جراما على الدراجات العادية المجهزة بسلة



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