ضبط كفاءة السلوك المالي لمشاريع الصحة

تعتزم وزارة الصحة التعاقد مع بيت خبرة، لتقديم خدماته الاستشارية من أجل تحسين وضبط كفاءة السلوك المالي لبرامج ومشاريع وكالة الإمداد والشئون الهندسية بالوزارة في المناطق الـ13. أبرز مهمات هيئة كفاءة الإنفاق (إكسبرو) دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية في الجهات الحكومية تحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج اقتراح التشريعات والأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة تشكيل فرق عمل مشتركة مع الجهات الحكومية، لرفع كفاءة الإنفاق والارتقاء بجودة المشروعات وضع المؤشرات والمعايير والأدوات والمنهجيات إعداد التقارير الهادفة إلى قياس التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات ذات الصلة



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