أكبر تجمع بشري في الشرقية

يعتزم المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية كسر الرقم القياسي العالمي لتجمع بشري على شكل KSA، وذلك ضمن الفعاليات التي سينظمها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، بحضور ممثلين من موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية، بالإضافة إلى تجمع لأكثر من 50 سيارة معدلة وسيارات الدفع الرباعي عند الواجهة البحرية بالخبر.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس، أمس، بحضور رئيس المجلس، عبدالهادي الشمري، وأعضاء المجلس. وشهد الاجتماع طرح عدد من البنود التي تهم أهالي حاضرة الدمام.
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