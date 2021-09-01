تعقيم وتطهير المسجد النبوي

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أعمال تعقيم وتطهير وتهيئة الحرم النبوي، وتقوم الإدارة بتعقيم المصليات داخل أروقة المسجد، من خلال أجهزة التعقيم الحديثة، وبمواد ذات فاعلية في تعقيم الأسطح والأرضيات، والممرات والأبواب من الداخل، وتضافر الجهود بين كوادرها البشرية، بتكثيف عمليات التعقيم والتطهير، بأفضل وأجود المعقمات والمطهرات الصديقة للبيئة، ما يسهم في توفير جو صحي وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه، وتوفر الإدارة الحاويات الخاصة بالنفايات وصناديق الأحذية.‬

وقام مستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية، بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عبد العزيز الأيوبي، بجولة ميدانية مؤخرا، للوقوف على الخدمات المقدمة للزوار والمصلين في المسجد النبوي، وذلك لتحسين عملية التفويج وإدارة الحشود.‬