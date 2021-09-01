مكة : استعادة 11 مركبة مسروقة والقبض على الجناة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة (11) مركبة مسروقة، والقبض على الجناة، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين، وجرى إيقافهما واُتخذَت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.



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