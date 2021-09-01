طيران ناس يتسلم طائرته الثانية من طراز A320neo بهوية عام الخط العربي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدّ طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، استمراره بدعم مبادرة وزارة الثقافة “عام الخط العربي” التي أطلقتها مطلع العام الجاري؛ حيث عمل على تطبيق الهوية البصرية الخاصة بـالمبادرة على الطائرة الثانية من طراز إيرباص A320neo بهوية “عام الخط العربي”.

مستهدفات رؤية 2030:

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس الأستاذ بندر المهنا: “نؤكد التزامنا في أن نكون روّاد قطاع النقل الجوّي الاقتصادي الرائد في المنطقة، محققين مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز موقع هذا القطاع الحيوي ليكون دعامة أساسية وحيوية لاقتصادنا الوطني. كما نفخر بتجديد التزامنا بمبادرة “عام الخط العربي”، وبتعاوننا مع وزارة الثقافة في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف إلى إبراز فن الخط العربي بوصفه فنًّا متميّزًا يجسّد ثراء اللغة العربية وجمالياتها. فبعد أن عملنا على تنفيذ هذه المبادرة في وقت سابق من هذا العام، فإننا نجدد هذا الالتزام بتطبيقه على طائرتنا الأحدث من طراز A320neo.

شعار الخط العربي:

ونهدف من خلال وضع شعار عام الخط العربي، إلى تعزيز الوعي لدى ضيوفنا بجمالية وأهمية الخط العربي وترسيخ الاعتزاز بهويتنا العربية، إضافة إلى تأكيد دعمنا لمبادرات وزارة الثقافة التي نفخر في كوننا شريكًا لعدد منها.

وزارة الثقافة أطلقت مبادرة “عام الخط العربي” خلال عام 2020م، ثم تم تمديدها عامًا آخر بعدما حظيت بتفاعلٍ كبير لدى شرائح واسعة من المجتمع، وكذلك للتمكّن من طرح وتنفيذ المبادرات العديدة التي كانت الوزارة تسعى إلى إطلاقها وتفعيلها باللغة العربية.

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