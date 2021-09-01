شرطة مكة تستعيد 11 مركبة مسروقة وتقبض على الجناة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة أنها تمكنت من استعادة (11) مركبة مسروقة وقبضت على الجناة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت عن استعادة (11) مركبة مسروقة، والقبض على الجناة، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين، وجرى إيقافهما واتّخذَت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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