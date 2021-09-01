أنظمة تعليمية جديدة بمراكز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة

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وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور أحمد التميمي أن جميع أقسام المراكز ووحداتها أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال منسوبيها من الأطفال، حيث تم تطوير وتحديث الأقسام العلاجية والتربية الخاصة بما يتلاءم واحتياجات الأطفال ذوي الإعاقة. وبين أن الجمعية نفذت خطة متكاملة لتحديث أدوات وآليات سياسة تقديم الخدمات التعليمية في جميع مراكزها، وتطوير تقديم هذه الخدمة وتحويلها إلى برامج تنمية قدرات ومهارات الأطفال.
وأفاد بأن ذلك تطلب تغييرا جذريا في النهج التقليدي لبرامجها التعليمية لتتناسب مع هذه الفئة من الأطفال، إلى جانب إعداد برامج متطورة لتفعيل الأنشطة التعزيزية وتثبيت البرامج الالكترونية المتقدمة.
من جانبها، أكدت كبيرة اختصاصيات التربية الخاصة نوف السالم أن الطفل يتلقى برنامجا تربويا تعليميا حسب عمره وقدراته، حيث تقوم الجلسات التأهيلية على تحفيز الطفل على الجانب اللغوي والإدراكي والجانب الاجتماعي، والمهارات الحركية، والمساعدة الذاتية.
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