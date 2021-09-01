شرح دليل استخدام المراسلات الالكترونية بتعليم مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت إدارة تعليم منطقة مكة ممثلة في إدارة الموارد البشرية «وحدة التطوير» أمس ورشة تدريبية - عن بعد - لشرح دليل استخدام المراسلات الالكترونية «لمنصة أعمالي» شملت مختلف الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم (بنين - بنات) وذلك بالتنسيق مع مركز الاتصالات الإدارية، وقدم البرنامج مدير إدارة مراقبة المخزون المدرب محمد المدني بمشاركة 197 متدربا ومتدربة. وتهدف الورشة إلى إجراءات العمل الخاصة بالوارد العام والصادر الخارجي والصادر الداخلي، في جميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم والسرعة في تنفيذ المعاملات من خلال توفير آلية متكاملة لإحالتها إلى الإدارات ذات العلاقة وتوفير آلية سريعة في البحث واستخراج المعاملات وبياناتها وتتبع المعاملة ومعرفة حالتها، وتاريخها.



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