1.2 مليون مستفيد من خدمات تطبيق ناجز خلال عام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد المستفيدين من خدمات تطبيق ناجز 1.2 مليون مستفيد خلال العام الماضي 1442هـ.

وأوضحت وزارة العدل أن أكثر الخدمات استخداما خلال العام الماضي شملت خدمات استعلام عن القضايا، والاطلاع على تفاصيل القضية، بما في ذلك عرض الأحكام وضبط الجلسات.

ويضم التطبيق أكثر من 40 خدمة عدلية، أبرزها خدمة القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، خدمة العقارات والوكالات، خدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج، التحقق من صك عقاري، التحقق من وكالة، الاستعلام عن التراخيص العدلية، والاستعلام عن عقود الزواج، فضلا عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.

وجاء إطلاق تطبيق ناجز وفق خطة الوزارة نحو التحول الرقمي والتوسع في خدماتها الالكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة «ناجز Najiz.Sa» في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين، تيسيرا لهم وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظا للحقوق عبر أفضل الحلول التقنية بأحدث الإمكانات بعيدا عن المعاملات الورقية.

يذكر أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الالكترونية والتواجد في منصات عدة عبر الأجهزة الذكية، مما يتيح للمتقدم للخدمة تسجيل الدخول لمرة واحدة على تطبيق «ناجز» للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيدون، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، تحقيقا لرسالتها في توفير بيئة عدلية متميزة، لتقديم وتنظيم وتطوير الخدمات القضائية والتوثيقية.

أكثر الخدمات استخداما عبر التطبيق خلال عام

