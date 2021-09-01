تسجيل 185 إصابة بكورونا.. وشفاء 301 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بلغت جرعات لقاح كورونا في المملكة 37 مليونا و125 ألفا و849 جرعة عبر نحو 587 موقعا للتطعيم في مناطق المملكة كافة، بينت هيئة الصحة العامة «وقاية» أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من كوفيد-19 ومضاعفاته. وحثت الهيئة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات. وأكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا تضمنت تسجيل 185 حالة مؤكدة وشفاء 301 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 2931 حالة.

544,634 :إجمالي الإصابات

533,151 : حالات التعافي

8552 : إجمالي الوفيات

2931 : الحالات النشطة

867 : حالة حرجة

185 : إصابة جديدة

301 : حالة شفاء جديدة

7 : وفيات جديدة

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