ما مقدار الحد الأقصى للاستهلاك اليومي للكافيين؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت مراجعات اللجنة الوطنية للتغذية بالهيئة العامة للغذاء والدواء للأدلة العملية إلى أن الاستهلاك اليومي للكافيين يجب ألا يتجاوز 400 مليجرام للبالغين، و300 مليجرام للنساء الحوامل، و2.5 مليجرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم يوميا للأطفال والمراهقين.

وعملت اللجنة على إعداد بيان علمي مبني على مراجعات منهجية للبراهين العملية حول استهلاك الكافيين، والآثار الصحية المرتبطة به لمختلف الفئات العمرية والصحية.

وتضمنت نتائج عمل اللجنة مخرجات مهمة ترتبط بمدى علاقة استهلاك الكافيين بعدد من الظواهر الصحية، إذ أظهرت الأدلة العلمية المنشورة عدم وجود علاقة بين استهلاك الكافيين والإصابة بمرض السكري النوع الأول والثاني، وأن غالبية الدراسات ذات جودة منخفضة وغير كافية لبناء توصية بتأثير وقائي.

ومن المراجعات التي خلصت إليها اللجنة فيما يتعلق بعلاقة الكافيين بأمراض القلب والشرايين، إذ أشارت بعض الأبحاث العلمية ذات الجودة المنخفضة إلى أن استهلاك الكافيين قد يرتبط بالوقاية من الإصابة والوفاة بأمراض القلب لدى الأصحاء، ولكن الدراسات العلمية ذات الجودة العالية ترجح ضعف هذه الارتباط، كما تظهر الدراسات أن الاستهلاك المعتدل للكافيين 400 مليجرام من قبل الأصحاء غير مرتبط بالإصابة بارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب، إلا أن استهلاك مشروبات الطاقة المحتوية على الكافيين مرتبطة بشكل قوي وملحوظ بارتفاع ضغط الدم الانبساطي والانقباضي، لذا ينصح بالحد من تناول مشروبات الطاقة.

أبرز توصيات اللجنة الوطنية للتغذية:

