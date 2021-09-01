48 مدرسة طفولة مبكرة بتعليم الأحساء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت إدارة تعليم محافظة الأحساء العام الحالي، 34 مدرسة للطفولة المبكرة، ليصل مجموع المدارس التي جرى افتتاحها خلال عامين إلى 48 مدرسة بمختلف نماذجها.

وأوضح مدير تعليم المحافظة حمد العيسى، أن نماذج الطفولة المبكرة المعتمدة تشمل البنين والبنات، ورياض أطفال، وصفوفا أولية بنين مسند تدريسهم لمعلمات، ورياض أطفال وصفوفا أولية بنات فقط، مشيرا إلى أن الروضات الملحقة بمدارس الطفولة المبكرة التي تم افتتاحها هذا العام الدراسي، ومدارس وروضات الطفولة المبكرة المعتمدة توزعت في عدد من المدن والقرى.

وتهدف الطفولة المبكرة إلى تنويع البيئة التعليمية لتنمية إدراك الطفل الحسي وتنشيط شخصيته في المجالات العقلية، وتكوين شخصية الطفل في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والخلقية، وتنمية مهاراته اللغوية والفنية، تعزيزا لتنشئته الاجتماعية والصحية في ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه، وغرس القيم الأخلاقية السليمة، والثقة بالذات.