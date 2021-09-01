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48 مدرسة طفولة مبكرة بتعليم الأحساء

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- بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت إدارة تعليم محافظة الأحساء العام الحالي، 34 مدرسة للطفولة المبكرة، ليصل مجموع المدارس التي جرى افتتاحها خلال عامين إلى 48 مدرسة بمختلف نماذجها.

وأوضح مدير تعليم المحافظة حمد العيسى، أن نماذج الطفولة المبكرة المعتمدة تشمل البنين والبنات، ورياض أطفال، وصفوفا أولية بنين مسند تدريسهم لمعلمات، ورياض أطفال وصفوفا أولية بنات فقط، مشيرا إلى أن الروضات الملحقة بمدارس الطفولة المبكرة التي تم افتتاحها هذا العام الدراسي، ومدارس وروضات الطفولة المبكرة المعتمدة توزعت في عدد من المدن والقرى.

وتهدف الطفولة المبكرة إلى تنويع البيئة التعليمية لتنمية إدراك الطفل الحسي وتنشيط شخصيته في المجالات العقلية، وتكوين شخصية الطفل في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والخلقية، وتنمية مهاراته اللغوية والفنية، تعزيزا لتنشئته الاجتماعية والصحية في ظل قيم المجتمع ومبادئه وأهدافه، وغرس القيم الأخلاقية السليمة، والثقة بالذات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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