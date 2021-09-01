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محمد بن مسعود - الدمام - صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (11) مركبة مسروقة، والقبض على الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين.
وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 09:41 PMشرطة مكة المكرمة تستعيد 11 مركبة مسروقة وتقبض على الجانيَيْن
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (11) مركبة مسروقة، والقبض على الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين.
وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
، شرطة مكة المكرمة تستعيد 11 مركبة مسروقة وتقبض على الجانيَيْن ،
المصدر : الخليج 365
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