، شرطة مكة المكرمة تستعيد 11 مركبة مسروقة وتقبض على الجانيَيْن ،

محمد بن مسعود - الدمام - صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (11) مركبة مسروقة، والقبض على الجانيَيْن، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، إضافة إلى ارتكابهما حوادث سلب مقيمين.

وأفاد بأنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.