محمد بن مسعود - الدمام - وافقت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج على إعارة لاعب فريق الفيصلي تحت 19 سنة "يزيد جوشان" لنادي زمون الصربي لمدة موسم. وتمت المراسم في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي مساعد المويس، ووالد اللاعب يحيى جوشان، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعب. ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف النادي التي تهتم بتطوير إمكانيات اللاعبين والوصول بهم للنجومية، واستمرارًا لمبادرة النادي التي أطلقت في مطلع عام 2019م. 01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443 09:43 PM لاعب الفيصلي "جوشان" إلى الدوري الصربي.. لمدة موسم لاعب الفيصلي "جوشان" إلى الدوري الصربي.. لمدة موسم وافقت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج على إعارة لاعب فريق الفيصلي تحت 19 سنة "يزيد جوشان" لنادي زمون الصربي لمدة موسم. وتمت المراسم في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي مساعد المويس، ووالد اللاعب يحيى جوشان، بالإضافة إلى وكيل أعمال اللاعب. ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف النادي التي تهتم بتطوير إمكانيات اللاعبين والوصول بهم للنجومية، واستمرارًا لمبادرة النادي التي أطلقت في مطلع عام 2019م. الكلمات المفتاحية ، لاعب الفيصلي "جوشان" إلى الدوري الصربي.. لمدة موسم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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