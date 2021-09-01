السعودية | تصل لـ 100 ألف ريال.. «الداخلية» تُنبه لعقوبة عدم ارتداء الكمامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق ـ الرياض:

جددت وزارة الداخلية، تأكيدها على ضرورة الالتزام باستخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم.

وشددت على أن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، مُخالف للإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا».

ولفتت إلى أن عقوبة ذلك للفرد تصل إلى ألف ريال، مع تضاعف العقوبة المُوقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى 100 ألف ريال.