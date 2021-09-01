الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

الداخلية تذكر بعقوبة عدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الداخلية، التذكير بعقوبة عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، بأنه مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد- 19).

عقوبة عدم ارتداء الكمامة:

وأوضحت الداخلية، عبر حسابها في “تويتر”، أن عقوبة عدم استخدام الكمامة يشمل غرامة 1000 ريال، وقد تصل إلى 100 ألف حال تكرار المخالفة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

مستجدات فيروس كورونا:

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (185) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (301) حالة، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (544634) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (533,151) حالة.



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