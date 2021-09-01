أمطار وسحب رعدية على 5 مناطق.. غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، تقلبات جوية بعدة مناطق.

أمطار رعدية:

توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

رياح نشطة:

وشملت التوقعات، أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

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