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شكرا لقرائتكم أمطار وسحب رعدية على 5 مناطق.. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01
وشملت التوقعات، أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
أمطار وسحب رعدية على 5 مناطق.. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، تقلبات جوية بعدة مناطق.
أمطار رعدية:
توقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
رياح نشطة:
وشملت التوقعات، أن تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
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