نصيحة للطلاب: تجنبوا الكورن فليكس على الإفطار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي طلاب وطالبات المدارس بعدم تناول الكورن فليكس في الإفطار قبل التوجه للمدرسة، والأفضل صحيًا تناول وجبة إفطار تشكل قيمة غذائية وتمنح الجسم فوائد صحية عديدة.

وأوضحت أن وجبة الكورن فليكس يمكن تناولها في أيام الإجازات عند التواجد في البيت، لأنه يمكن سد الجوع بأي وجبات خفيفة لاحقة، عكس وجبة الكورن فليكس فلا تعتبر كافية للطلاب الذين يقضون جزءًا كبيرًا من يومهم في المدرسة.

الكورن فليكس يزيد مخاطر السمنة:

وأوضحت لـ” متابعات الخليج 365 “، أن الكورن فليكس تعتبر حبوب سكرية ذات نكهات صناعية، تدعم الجسم بالسعرات الحرارية، وبالتالي فإن السكر الزائد بها تتحول إلى دهون، ما يزيد من خطورة الإصابة بالسمنة، كما أن السكر يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يجعل الفرد يجوع مرة أخرى، وبالتالي قد يتجه الشخص إلى تناول أطعمة غير صحية.

الإفطار أهم وجبة:

وشددت على ضرورة تناول وجبة صحية تحتوي على جميع العناصر قبل التوجه للمدرسة، إذ تعد هذه الوجبة الأهم بالنسبة لأطفال المدارس، فقد أوضحت الدراسات أن الأطفال الذين لا يتناولون وجبة الإفطار يعانون من ضعف الأداء الدراسي وضعف التركيز، كما تشير الدراسات أيضًا إلى أن الطلاب الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السمنة والسكري، ويجب على الوالدين مشاركة الأطفال في طعام الإفطار لتشجيعهم على الأكل بشكل صحيح.

العناصر الغذائية اللازمة:

واختتمت الدكتورة فائزة بالقول، يجب الحرص على تقديم العناصر الغذائية اللازمة للطلاب والطالبات والكبار أيضًا في جميع الوجبات مثل الخضراوات والفواكه، والحرص على تناول الألبان والأجبان وتجنب المشروبات الغازية والمشروبات الأخرى التي تحتوي على السكريات، والحد من تناول الوجبات السريعة، والحلوى والشكولاتة ورقائق البطاطس المحمرة الشيبس.

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