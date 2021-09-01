تعرّف على أسباب دهون الأنف وطرق العلاج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعاني بعض الأفراد من دهون الأنف، وهو ما يسبب الإزعاج بصدور روائح غير محببة وظهور رؤوس سوداء على الأنف، كما يبدو الأنف في حالة رطبة بخروج هذه الدهون بطريقة تلقائية وتزداد كميتها عند الضغط عليها، ويظل السؤال: كيف يمكن التعامل مع هذه الدهون؟

دهون الأنف تمنع الجفاف:

يقول طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي لـ” متابعات الخليج 365 “، هذه الدهون تسمى الزهم، إذ يوجد في الأنف العديد من الغدد الدهنية التي تفرز هذه الدهون عبر المسامات، وتكمن أهمية هذه الدهون في توفير الترطيب، ومنع حدوث الجفاف، وحماية البشرة من المؤثرات الخارجية، لكن قد يزداد إفراز هذه الدهون عند البعض مما يسبب ظهور رؤوس سوداء على الأنف.

الطقس الحار والرطب:

ويشير إلى أن أهم أسباب دهون الأنف الزائدة، هو التواجد في الطقس الحار والرطب، فهذا العامل محفز لإفراز دهون أكثر، كما يتميز الرجال بوجود بشرة دهنية أكثر من النساء بسبب هرمون التستوستيرون الذي يؤدي إلى إفراز دهون أكثر، بجانب تنظيف الوجه بشكل عميق باستخدام الماء الساخن، مما يؤدي إلى فقدان رطوبة الوجه وبالتالي كردة فعل يزداد إفراز الدهون.

استخدام لاصقات الأنف:

ولتفادي مشكلة ظهور هذه الدهون بكثرة ينصح بغسل الوجه يوميًا مرتين باستخدام غسول البشرة المناسب، تجنب التعرض للحرارة العالية، استخدام لاصقات الأنف ولو مرة شهريًا لإزالة الشوائب، تجنب استخدام أي وصفات غير صحية على البشرة، وفي حال عدم استجابة دهون الأنف للغسول والوسائل العلاجية الطبيعية واستمرار المشكلة فإنه ينصح بالتوجه لطبيب الجلدية إذ قد يحتاج الوضع إلى معالجة الخلايا الميتة ميكانيكيًا، وتقشير الجلد الميت والدهون بالأحماض الكيميائية.

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