شكرا لقرائتكم خبر إزالة تعديات على أراض حكومية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، خلال اليومين الماضيين، تعديات على أراض حكومية بحي أم حبلين على مساحة 4.512.000 م2، وشملت الإزالة غرفا وأحواشا وعقوما ترابية وحظائر للأغنام.

وأكدت اللجنة تنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعد على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.

من جهة أخرى أسفرت حملة أمانة جدة ممثلة في البلديات الفرعية في متابعة مخالفات المباني خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021، عن رصد 13,717 مخالفة في الأحياء الواقعة بنطاق 19 بلدية فرعية، وذلك ضمن جهود الأمانة للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري للمدينة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال تلك الفترة تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التلوث البصري ومتابعة المخالفات كافة.

نتائج حملة الأمانة:

