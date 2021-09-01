ضبط 7 أطنان دجاج منتهي الصلاحية في مستودع بالرياض

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وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا خلال جولاتهم منتجات دجاج مجمدة مقطعة لأجزاء صغيرة يتم تداولها في منافذ بيع صغيرة، بقالات بأحياء شعبية، وبعد التحقق من عدم تسجيل المنتج في الهيئة جرى متابعة مصدر تلك المنتجات، واتضح أنه مستودع يزاول النشاط دون الحصول على أي مستندات رسمية.
ورصد مفتشو الهيئة وجود جهاز لطباعة تواريخ الصلاحية وملصقات توضع على المنتجات بعد تعبئتها لتمديد فترة صلاحيتها، وذلك وسط ظروف تخزين غير مناسبة ومخالفة للاشتراطات.
وجرى إغلاق المنشأة المخالفة، واستدعاء الممثل النظامي لها لسماع أقواله، وذلك استكمالا لتطبيق العقوبات والأنظمة بحق المسؤولين عن المنشأة وإحالتهم للجهات المعنية.
مخالفات رصدت في الموقع
- تداول الدجاج المجمد بطريقة عشوائية ومخالفة
- حفظ الدجاج الجاهز للتوزيع مع الدجاج المعد للتعبئة
- وجود منتجات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
- ظهور علامات الفساد على تلك المنتجات من تجمعات دموية وكدمات
- دجاج اتضح إعادة تجميده أو أنه جمد بطريقة خاطئة
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