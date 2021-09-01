شكرا لقرائتكم خبر 50 متطوعا ينفذون جدارية مكة التجميلية خلال 32 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة العاصمة المقدسة أمس في تنفيذ جدارية تجميلية بجسر تقاطع طريق عثمان بن عفان - رضي الله عنه - الطريق الدائري الثالث مع شارع الأمير نايف بن عبدالعزيز، بمشاركة 50 متطوعا ومتطوعة تحقيقا لأحد مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 لتحسين المشهد الحضري بمكة المكرمة وتفعيل المشاركة في الأعمال التطوعية، تحت إشراف إدارة التجميل والأنسنة، وإدارة التطوع البلدي، ومكتب تنفيذ الرؤية، وبمشاركة الفريق التطوعي «حيث الإنسان أولا». ومن المقرر أن تنفذ الجدارية خلال 32 ساعة عمل على فترتين - صباحية ومسائية - وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري، التي ستسهم في الحد من التشوهات البصرية، والارتقاء بجودة الحياة، وإحياء الفراغات العمرانية، وتحسين المظهر العام للتقاطع، بدعم من الأمانة. عن الجدارية:





مساحتها 380 م2



850 لترا من الألوان والدهانات تستهلكها



تحمل فلسفة تصميمية حديثة



تتضمن:



أحرف الخط العربي بخطوط جمالية حديثة



ألوانا مختلفة تحمل هوية مكة المكرمة



تتوسطها الآية الكريمة (هدى للعالمين) إشارة



إلى أن مكة المكرمة مهبط الوحي وقبلة المسلمين



كانت هذه تفاصيل خبر 50 متطوعا ينفذون جدارية مكة التجميلية خلال 32 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.