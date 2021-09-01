اتفاقية لدعم الشعر العربي وتنمية قطاع الموسيقى

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وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين، نائب وزير الثقافة حامد فايز، وأمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي، رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، على تنمية قطاع الأدب والنشر والترجمة ودعم الشعر العربي، إلى جانب تنمية قطاع الموسيقى، ما سيخلق بيئة شعرية تفاعلية تستقطب الخبرات والتجارب الشعرية الصاعدة من خلال عدة برامج تفاعلية وإثرائية للمحتوى الثقافي.
وأكد حامد فايز حرص وزير الثقافة، على تعزيز التعاون مع كافة الكيانات الفاعلة في المشهد الثقافي السعودي، الذي تحضر فيه أكاديمية الشعر العربي بوصفها مظلة مرموقة تخدم مجالات إبداعية متعددة وفي مقدمتها الشعر العربي وفنونه.
عن الاتفاقية:
- تعزز فعاليات ملتقى الشعر السعودي
- تعزز برامج أدبية متنوعة تسهم في إثراء المشهد الثقافي
- تنفيذ برامج خاصة بتنمية القدرات للمهتمين بالمجال الموسيقي
- تفعيل الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمجال، كالتدريب الموسيقي للمبتدئين والموهوبين
- دعم المواهب المؤهلة لإكمال مسيراتهم الفنية
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