إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. مغادرة طائرة مساعدات إلى تونس تحمل الدفعة الأولى من الأكسجين الطبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد - 19). وتأتي هذه المساهمة تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين. من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين شوان فوك، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك سلمان في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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