نائب وزير الدفاع يتفقد قيادة القوات البرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنفاذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، تفقد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان قيادة القوات البرية الملكية السعودية بالرياض.

ولدى وصول مقر القيادة، أقيمت مراسم استقبال رسمية ترحيبا به، حيث كان في استقباله رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير.

كما تشرف مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق الأزيمع وكبار ضباط القوات البرية بالسلام على نائب وزير الدفاع.

واستمع الأمير خالد بن سلمان لإيجاز عن القوات البرية الملكية السعودية بهدف الوقوف على استعدادها وجاهزيتها وما وصلت إليه من تطور وتحديث في التسليح والتدريب ليصل بها إلى مصاف القوات الحديثة.

وفي ختام الزيارة دون كلمة في سجل الزيارات، ثم تسلم هدية تذكارية من قائد القوات البرية والتقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.