القبض على مواطن نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت دوريات أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة مواطنا تورط في نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية. أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس، أن دوريات أمن الطرق ضبطت مواطنا في العقد الثالث من العمر نقل 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة - طريق الساحل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.



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