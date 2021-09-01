ابتكارات تكنولوجيا الغد بين الحقيقة والخيال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بخطى متسارعة ظهرت تقنيات حديثة أسهمت في تعزيز التقدم العلمي، ولا يزال بعضها في طور البحث والتعديل؛ لتحقيق الاستفادة القصوى منها في المستقبل، بينما خضعت منتجات مبتكرة للتجربة على الطبيعة.

وفي المقابل يبدو التفكير في بعض استحداث بعض التقنيات منطقيا، والبعض الآخر يبدو ضربا من الخيال مثل: تقنية التجميد التي ظهرت أخيرا في أفلام الخيال العلمي؛ لتساعد على الاحتفاظ بالشباب عبر السنوات، ومنذ عام 2018 ظهرت نحو 225 تقنية حديثة، تمهد الأمل لمستقبل واعد.

ولم تبخل المواقع المهتمة بالتقنية والتطور والمستقبل في تخصيص مقالات كاملة عن هذا الأمر ومن بينها موقع المنتدى الاقتصادي، وموقع معهد المستقبل اليوم وغيرهما.

بدورها سلطت «مكة» الضوء على بعض التقنيات ومجال تطبيقاتها.

1 التكنولوجيا:

التخليق الصناعي للجينات.

ما أحدثته: أنتجت أول بكتيريا صناعية في 21 مايو 2010.

التطبيقات لها: عمليات إنتاج عديدة للبكتيريا النافعة، وبالإمكان تصنيع الجينات صناعيا.

2 العقارات المضادة للشيخوخة

مازالت في طور التجارب

إطالة العمر عن طريق تأخير الشيخوخة.

3 التجميد للأنسجة الحية والكائنات الحية

ما زالت في طور التجارب

زراعة الأعضاء، تجميد البشر من أجل إيجاد علاجات مختلفة.

4 علاجات الخلايا الجذعية

علاج إصابات العمود الفقري، الأمراض السرطانية

علاج مجموعة كبيرة من الأمراض التي لا يمكن علاجها حاليا.

5 بطارية الأسلاك النانونية

ما زالت في طور التجارب

استخدامها في الأجهزة المحمولة والمكتبية، ولتخزين الطاقة في الشبكات.

6 الذكاء الاصطناعي

ما زالت في طور التجارب

ابتكار أجهزة أخرى ذكية، الاعتماد عليها في بعض الأعمال الصعبة التي تتطلب الدقة.

7 المزرعة الرأسية

ما زالت في طور التجارب

تساعد على الإكثار من المنتجات النباتية والحيوانية دون أخذ مساحات كبيرة من الأراضي.

8 الأنظمة الإيكولوجية المغلقة

ما زالت في طور البحث والتجارب

الزراعة، البحث العلمي، استعمار الفضاء.

9 البناء عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد

استخدامات محدودة

يستخدم في حالات الطوارئ.

10 الطابعة رباعية الأبعاد

ما زالت في طور البحث والتجارب

ستكون بديلا ومساعدة للطابعة ثلاثية الأبعاد.

11 مولد الضباب

ما زالت في طور النظري والتجارب

يساعد في صد الهجمات والوقاية في الحوادث ومن الحرائق.

12 العمارة البيئية

ما زالت في طور البحث والتطوير والتسويق

لإسكان أكبر عدد ممكن من السكان وبتأثير مخفض على البيئة.

13 الهلام الهوائي

ما زالت في طور البحث والتطوير

عزل ممتاز للنوافذ والأسطح الزجاجية، وعزل لأنابيب النفط، وتستخدم في الفضاء لعزل السفن والمباني التي ستبنى في الفضاء وقابل ليتحمل الحرارة العالية والبرودة الشديدة.

14 البلاستيك الحيوي

ما زالت في طور البحث والتطوير

إنتاج أسلاك أخف وزنا وأرخص سعرا وأكثر مقاومة للكهرباء، وتساعد في بناء خلايا شمسية عضوية

15 غرافين

ما زالت في طور البحث والتطوير

ستحل محل البلاستيك في المستقبل، وستستخدم في صنع شاشات العرض في الأجهزة؛ لتكون أقل وزنا وأعلى كفاءة، وستستخدم لتخزين الهيدروجين للسيارات التي تعمل بخلايا الوقود، ولأجهزة الاستشعار لتشخيص الأمراض ومن أجل بطاريات أكثر كفاءة.

16 الأنابيب النانونية الكربونية

ما زالت في طور البحث والتطوير

من أجل صنع مواد أقوى وأخف وزنا ومن أجل صنع مصعد للفضاء.

17 سبيكة فائقة

ما زالت في طور البحث والتطوير

من أجل صنع محركات الطائرات والصواريخ بسبب مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة، مقاومة عالية للتآكل والأكسدة.

18 الشاشة المرنة

ما زالت في طور البحث، أنتجت بعض الأنواع البسيطة

تساعد في التكنولنوجيا القابلة للارتداء، وفي شاشات العرض للأجهزة لحمايتها من التكسر بسبب أنها ذات طبيعة مرنة وقابلة للطي.

19 عباءة الإخفاء

ما زالت في طور البحث والتطوير، واستخدامات بسيطة

الجيل الخامس للاتصالات الخلوية

ما زالت في طور البحث والتطوير

20 الجيل الخامس للاتصالات الخلوية

ما زالت في طور البحث والتطوير

في الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية .. أسرع وأكثر دقة

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