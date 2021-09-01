، انطلاق الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.. تعرف على المباريات ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق، غدًا الخميس، منافسات الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر؛ حيث يتنافس 12 منتخبًا من أجل الفوز ببطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وحجزت المنتخبات الـ12 مقاعدها في الدور النهائي بعد منافسة قوية ومثيرة خلال الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وتم تقسيم المنتخبات على مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى كأس العالم، في حين ينتقل الفريقان الحاصلان على المركز الثالث لخوض الملحق الآسيوي من أجل تحديد الفريق المتأهل إلى الملحق العالمي.

وتنطلق مباريات المجموعة الأولى يوم الخميس بلقاء كوريا الجنوبية مع العراق على ملعب كأس العالم في سيؤول، وضمن ذات المجموعة يلتقي منتخب إيران الباحث عن التأهل السادس إلى كأس العالم، مع سوريا، وذلك على ملعب د آزادي في طهران، وفي المباراة الثالثة يتقابل منتخب الإمارات مع لبنان على ملعب زعبيل في دبي عند الساعة 8:45 مساء بالتوقيت المحلي.

في المجموعة الثانية يستهلّ منتخب اليابان الساعي للتأهل السابع على التوالي إلى كأس العالم مع المنتخب العماني على ملعب سويتا في أوساكا، ويلتقي منتخب السعودية الطامح بالتأهل السادس إلى كأس العالم، مع نظيره الفيتنامي الذي يشارك للمرة الأولى في الدور النهائي، على ملعب جامعة الملك سعود.

فيما تتقابل أستراليا مع الصين؛ حيث تجري المباراة على ملعب محايد، وذلك على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويقام الدور النهائي من عشر جولات؛ حيث تنطلق المنافسة بإقامة الجولتين الأولى والثانية يومي 2 و7 سبتمبر، على أن تقام بقية الجولات بأيام 7 و12 أكتوبر، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير، و1 فبراير 2022، على أن تختتم المنافسة بإقامة الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 24 و29 مارس 2022.