شكرا لمتابعة خبر عن عسيري: الهدف من اللقاحات الخروج من الجائحة وليس التخلص من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، عن الهدف من تلقي لقاح كورونا.

وقال عبدالله عسيري:" الهدف من اللقاحات والاحترازات التي تُطبق حاليا هو الخروج من الجائحة وليس التخلص من فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الفيروس سيصبح مثل بقية فيروسات كورونا؛ يتكيف ويبقى مسبباً نزلات برد سنوية، موضحا أن اللقاحات تؤدي دورها بامتياز.

ولفت إلى أن ما يقال عن عودة الإصابات في دول عالية التحصين هو مجرد إحصائيات فحوصات مخبرية وليس إصابات مرضية.