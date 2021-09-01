شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مخالفات جسيمة لـ "وافدون" في مطاعم جنوب الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرت أمانة منطقة الرياض جولات تفتيشية مفاجئة تكشف المستور عن وجود مخالفات جسيمة وممارسات خطرة أرتكبها وافدون داخل صالات تجهيز الأغذية في مطاعم جنوب الرياض.

وأظهرت الجولات التفتيشية وجود مواد غذائية لا تصلح للاستهلاك وأخرى بائتة تظهر عليها علامات العفن وخضروات فاسدة تحضر بها الأطعمة ولحوم مطبوخة نصف استواء تخزن في الثلاجات ليعاد تقديمها إلى الزبائن بعد تسخينها.

كما تنتشر الحشرات الناقلة للأوبئة ويوجد تدني في مستوى نظافة أحجار الشواء بعد تراكم الزيوت عليها وتم إغلاق المواقع المخالفة واستدعاء المُلاك والعاملين لنيل العقوبات الرادعة.