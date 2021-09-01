شكرا لمتابعة خبر عن طريقة استخدام خدمة أولوية حجز موعد لقاح كورونا عبر "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق "توكلنا" طريقة استخدام خدمة أولوية حجز مواعيد التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد.

وأضاف أن هذه الخدمة متاحة لأي طالب أو طالبة أو من أحد منسوبي التعليم، مشيرا إلى أن الحجز يتم من خلال الضغط على الخدمات الصحية واختيار لقاح كورونا، ثم اختيار "أولوية حجز موعد" للبحث عن أقرب موعد أو اختيار المركز المناسب لك.

وأكد أن بعد القيام بهذه الخطوات الأخرى ستظهر نافذة منبثقة للتأكيد، وسيتم الحجز بشكل تلقائي في أقرب مركز وفقا لموقع المستفيد.