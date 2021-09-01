شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شابة سعودية تبتكر آلة رقمية لفرز العلب البلاستيكية لإعادة تدويرها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصلت الشابة غادة الكليب على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية لابتكار آلة رقمية لفرز العلب البلاستيكية لإعادة تدويرها.

وقالت "غادة" أنها بدأت في الدرسات والأبحاث في ٢٠١٧ بإيداع براءة الاختراع وسبقها دراسات وأبحاث من عام ٢٠١٤.

وأضافت: "ظهر معي أن هناك استهلاك عالي في العلب البلاستيكية وهذه المشكلة على مستوى العالم والمملكة أحد الدول المتضررة كون لدينا نمو سكاني واقتصادي ويستهلك داخل المملكة 30 مليار علبة سنويًا"، وفقًا لـ "العربية السعودية".

وتابعت: "بدأت أبحث عن اختراعات تساعد من تخفيف هذه الإشكالية ووصلت لابتكار آلة رقمية لفرز العلب البلاستيكية لإعادة تدويرها فأي مركز تحكم يستطيع صيانة الماكينة عن بعد ويستطيع مركز المراقبة والتحكم عمل تغييرات على الماكينة".