شكرا لمتابعة خبر عن مختص: قرار توطين قطاع التعليم سيساهم في توظيف 50% من المواطنين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المستشار في التوظيف عبدالعزيز المبارك، إن قرار توطين قطاع التعليم سيساهم في توظيف 50% من السعوديين.

وأوضح عبدالعزيز المبارك، خلال مداخلة عبر قناة العربية، إن قرار توطين التعليم ليس جديدا ولا وليد اللحظة ولكنه منذ فترة.

وأشار إلى أن الدولة تحاول تدعم توطين قطاع التعليم الأهلي من فترة طويلة، مبينا:"لو هذا القرار طبق بحزم أكثر سيساهم في توظيف من 40% : 50% من هذه الوظائف للمواطنين والمواطنات".